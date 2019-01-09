Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику (фото)

Спорт

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля (на фото), в активе которого 33 матча и четыре мяча в футболке сборной Украины, оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде 4 января во время гостевого матча второго испанского дивизиона с «Гранадой» (1:1).

На 23-й минуте встречи игрок «Гранады» Герман Санчес высоко поднятой ногой ударил в лицо нападающего «Альбасете» Рея Маная, который потерял сознание. Зозуля первым бросился на помощь одноклубнику и помог тому прийти в себя. Маная сразу увезли в госпиталь, где врачи, помимо ссадин, констатировали у футболиста перелом носа.

Во вторник, 8 января, форвард сборной Албании Манай, придя на тренировку, впервые увидел партнеров после случившегося. Первым делом футболист обратился к Зозуле со словами: «Ты спас меня», сообщает 5maseldescuento.es.

Отмечу, что после 20 туров «Альбасете» с 38 очками занимает в турнирной таблице сегунды второе место, на один пункт отставая от «Гранады» и на два опережая «Депортиво» и «Малагу». Роман Зозуля в 17 поединках сезона забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании ополчились против арбитра, не назначившего явный пенальти за фол на Зозуле.

Фото ФК «Альбасете»

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