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Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику (фото)
Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля (на фото), в активе которого 33 матча и четыре мяча в футболке сборной Украины, оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде 4 января во время гостевого матча второго испанского дивизиона с «Гранадой» (1:1).
На 23-й минуте встречи игрок «Гранады» Герман Санчес высоко поднятой ногой ударил в лицо нападающего «Альбасете» Рея Маная, который потерял сознание. Зозуля первым бросился на помощь одноклубнику и помог тому прийти в себя. Маная сразу увезли в госпиталь, где врачи, помимо ссадин, констатировали у футболиста перелом носа.
Во вторник, 8 января, форвард сборной Албании Манай, придя на тренировку, впервые увидел партнеров после случившегося. Первым делом футболист обратился к Зозуле со словами: «Ты спас меня», сообщает 5maseldescuento.es.
Отмечу, что после 20 туров «Альбасете» с 38 очками занимает в турнирной таблице сегунды второе место, на один пункт отставая от «Гранады» и на два опережая «Депортиво» и «Малагу». Роман Зозуля в 17 поединках сезона забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании ополчились против арбитра, не назначившего явный пенальти за фол на Зозуле.
Фото ФК «Альбасете»
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