Названы условия, при которых Усик может сразиться с Джошуа

Спорт

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и со-промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом), рассказал, что нельзя исключать проведения боя между своими подопечными уже в ближайшее время. Правда, для этого должны быть соблюдены сразу несколько условий…

«Бой с Диллианом Уайтом для Джошуа является приоритетным. Он номер один. Но если мы не сможем договориться с ним, то бой не состоится. Мы не можем ждать Уайта до сентября или октября… По правилам WBO, как только Усик поднимется в супертяжелый вес, он будет обязательным претендентом на титул», — передает слова Хирна телеканал Sky Sports.

Отмечу, что на днях британский промоутер анонсировал, что уже забронирована дата для следующего боя Александра, и совсем скоро стоит ожидать официального объявления. Тем временем Всемирный боксерский совет (WBC) удостоил Усика двух престижных наград — по итогам 2018 года наш спортсмен признан лучшим боксером, а также стал автором лучшего нокаута года, благодаря которому одержал досрочную победу над Тони Беллью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что находящемуся на отдыхе Усику пришлось вооружиться топором.

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