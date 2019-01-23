Ни дня на работе: 22 нардепа установили антирекорд в Раде

Политика

В январе 2019 года 22 народных депутата Украины не зарегистрировались ни на одном заседании парламента. Это — антирекорд за время работы девятой сессии Верховной Рады (сентябрь-январь). Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года 90% голосований в парламенте пропустили 58 депутатов, а 13 не голосовали ни разу.

Как сообщает «Комитет избирателей Украины», ссылаясь на данные письменной и электронной регистрации, все заседания в январе пропустили народные депутаты: Андрей Белецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий, Денис Омельянович, Петр Сабашук, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Сергей Фаермарк, Игорь Шкиря, Дмитрий Ярош.

Сообщается, что больше всего прогульщиков в группе «Воля Народа» (в среднем заседания Рады пропустили 54% депутатов группы), в «Оппозиционном блоке» (в среднем 39% отсутствующих), «Батькивщине» (38%) и «Возрождении» (35%). Что же касается фракций «Самопомощи», то заседания, в среднем, пропустили 27% депутатов. В Блоке Петра Порошенко таких 24%, в «Народном Фронте» — 22%, а в Радикальной партии Олега Ляшко — 21%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году, как минимум, 140 народных депутатов Украины были уличены в кнопкодавстве 1270 раз во время голосований в сессионном зале Верховной Рады. Чаще всего на этом ловили представителей фракции «Блок Петра Порошенко» (475 раз), фракции «Народный фронт» (334 раз) и группы «Возрождение» (237 раз).

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