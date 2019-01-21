Политика

В Украине определили главных кнопкодавов за 2018 год: опубликована инфорграфика

В 2018 году, как минимум, 140 народных депутатов Украины были уличены в кнопкодавстве 1270 раз во время голосований в сессионном зале Верховной Рады. Чаще всего на этом ловили представителей фракции «Блок Петра Порошенко» (475 раз), фракции «Народный фронт» (334 раз) и группы «Возрождение» (237 раз). Ранее в сети опубликовали видео с самыми резонансными драками в парламенте в 2018 году.

Такие данные зафиксировали в общественном движении «Чесно» и подготовили инфографику с главными кнопкодавами 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в «Чесно» подсчитали, сколько будет стоит политическая реклама во время президентской кампании в Украине.



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