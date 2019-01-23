Боевики обстреляли детский сад под Мариуполем

Происшествия

Террористы «ДНР» в ходе обстрела из стрелкового оружия повредили функционирующий детский сад в населенном пункте Чермалык вблизи Мариуполя. Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В сопровождении представителя Вооруженных сил Украины команда СММ посетила функционирующий детский сад на ул. Мира, 21а, в н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя). Внутри здания детсада наблюдатели видели свежую пробоину в раме выходящего на юг окна, а также свежие царапины на западной стене и пианино, стоявшем у северной стены. По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания пули из стрелкового оружия (калибра 7,62 мм), которая пробила оконную раму и срикошетила от стены и пианино», — говорится в сообщении на сайте миссии.

По словам сотрудницы детского учреждения, утром 22 января она обнаружила пулю, лежавшую на полу возле пианино.

Как писали «ФАКТЫ», недавно боевики обстреляли беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который совершал плановый полет в районе этого же поселка Чермалык. Аппарат был обстрелян из стрелкового оружия.

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