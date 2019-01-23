Политика

Порошенко в Давосе встретился с Лагард, Меркель и Гутерришем: о чем говорили

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Лагард после встречи с Порошенко в Давосе заявила, что МФВ готов и впредь поддерживать Украину, а также подчеркнула необходимость ускорить реформы в стране, сообщает сайт президента.

«У меня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Порошенко и его командой, в ходе которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мер в рамках соглашения Stand-By, утвержденного Исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года», — заявила Лагард.

Также Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине и риски для энергетической безопасности Европейского союза.

Порошенко поздравил Меркель с тем, что Германия с 1 января 2019 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации Минских договоренностей. Глава государства выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечения свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков», — говорится в сообщении.

Также Порошенко и Меркель договорились продолжить давление на Россию для безусловного освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

«Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков», — заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

З Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Давосі також обговорили ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків pic.twitter.com/hX8VMZpgHa — Петро Порошенко (@poroshenko) January 23, 2019

После встречи с Меркель президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время разговора стороны обсудили последнее развитие событий на временно оккупированных территориях Украины и перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

«Генеральный секретарь ООН подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе встречи особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе в соответствии с международным правом.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

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