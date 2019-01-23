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В Давосе подписано соглашение о строительстве в Украине крупнейшей в Европе ветряной электростанции
Президент Украины Петр Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе подписал соглашение о строительстве в Украине ветряной электростанции. Об этом сообщил сам Порошенко в Twitter.
Ожидается, что построенная электростанция станет одной из крупнейших в Европе. По словам Порошенко, в Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren.
«Сегодня мы подписали масштабное инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции, которая станет одной из крупнейших в Европе! В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren», — сказал президент.
Президент Украины отметил, что очень важно, что в Украину постоянно приходят инвестиции.
«Особенно важно, что они приходят в такую сферу, как возобновляемая энергетика… Когда за одним столом сидят компании, которые имеют общую капитализацию в 1 триллион долларов, и часть этих средств они направляют в Украину, то это лучшая характеристика изменений, которые произошли в государстве. Инвесторы доверяют Украине и украинской бизнес-среде», — подчеркнул президент.
Также Порошенко отметил высокие экономические успехи, которых удалось достичь Украине в прошлом году, несмотря на агрессию России.
«Экономический рост во время войны — 3,4% в год. 83 новых предприятия созданы в Украине с нуля в течение прошлого года! Это произошло, в частности, благодаря доверию инвесторов к Украине. Совместными усилиями макроэкономическая стабилизация стала возможной», — написал он в Twitter.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко провел встречу в Давосе с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая рекомендовала ускорить проведение реформ в Украине. После этого Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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