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Названы области Украины, которые Россия пытается дестабилизировать в первую очередь
В Кремле продолжают политику по дестабилизации Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«В начале декабря российские спецслужбы пытались атаковать информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации. Вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса», — говорится в сообщении министерства.
Также в министерстве отметили, что активность России по дестабилизации обстановки в Украине наиболее выражена о областях юго-востока Украины, а также в столичном регионе.
«По данным мониторинга, в декабре наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано в Запорожской (26%), Киеве и Киевской области (15%), Днепропетровской (12%), Донецкой (10%) и Херсонской (9%) областях», — сообщили в министерстве.
Среди примеров дестабилизирующей активности Кремля в Украине чиновники назвали многочисленные случаи псевдоминирования, а также нелегальное распространение оружия и боеприпасов.
«Параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия. В Киевской области 46-летний киевлянин в течение двух лет из зоны АТО привозил с собой различные образцы стрелкового оружия, боеприпасов и средств поражения, которые хранил в одном из домов села Красиловка Броварского района», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Одессе задержали 25 вооруженных мужчин, одновременно поселившихся в одной из гостиниц. У «гастролеров» нашли травматические пистолеты и помповые ружья. Не исключено, что вооруженная группа прибыла в Одессу для захвата зданий в Одессе.
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