Происшествия

Под Харьковом водители устроили драку со стрельбой: 4 человека попали в больницу (фото)

В селе Новая Водолага Харьковской области неизвестный устроил стрельбу возле магазина, после которой четверо людей попали в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.

Полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 64-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним его автомобиля Toyota на парковке возле магазина.

Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшим и правонарушителем возникла драка.

В результате инцидента в больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой.

Сам 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на улице Тампере 35-летний мужчина получил ранение в живот, заступившись за прохожую. На улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter