- 10:53 Ума Турман впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
- 10:48 Мы держим слово: Порошенко в Давосе пообещал продолжать реформы
- 10:32 "За обстрел Мариуполя": Путин дал генеральские должности ответственным за теракт
- 10:22 «Барселона» без Месси проиграла в Кубке Испании
- 10:12 Популярная певица родила ребенка, пережив три выкидыша за два года
- 10:06 Януковича признали виновным в госизмене
- 10:01 Известная телеведущая показала, как принц-Розенко везет ее на работу
- 9:53 Путин и Эрдоган поддержали Мадуро
- 9:51 Невероятные перемены: известная журналистка указала на главное отличие украинцев от россиян
- 9:48 В ООН сделали громкое заявление о пытках на Донбассе
Под Харьковом водители устроили драку со стрельбой: 4 человека попали в больницу (фото)
В селе Новая Водолага Харьковской области неизвестный устроил стрельбу возле магазина, после которой четверо людей попали в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.
Полицейские задержали на месте 56-летнего правонарушителя. По предварительным данным, между ним и 64-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокирования последним его автомобиля Toyota на парковке возле магазина.
Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству. Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшим и правонарушителем возникла драка.
В результате инцидента в больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ожог брюшной стенки. После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой.
Сам 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве на улице Тампере 35-летний мужчина получил ранение в живот, заступившись за прохожую. На улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 4 м/с C
Давление: 743 мм