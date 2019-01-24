Невероятные перемены: известная журналистка указала на главное отличие украинцев от россиян

Политика

В Украине за время независимости произошли невероятные перемены в мышлении людей и теперь оно сильно отличается от мышления россиян. Об этом заявила «ФАКТАМ» известная российская журналистка Виктория Ивлева.

«Скажу о различиях. Знаете, крайне мало встречала в Украине людей, которые говорили: „Да от нас ничего не зависит. А что мы можем? Ничего не можем“. Наоборот, мне говорили: „Мы сделаем то, мы сделаем это. Мы выберем других“. В России такое не услышишь. У вас произошли невероятные перемены. Я вам просто завидую», — заявила она.

Ивлева назвала Украину «прекрасной и нежной страной», у которой все должно получиться и пожелала украинцам успеха.

Полный текст интервью Виктории Ивлевой «ФАКТАМ» читайте в материале: Мне бесконечно стыдно за Россию, — Виктория Ивлева.

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