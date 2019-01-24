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Политика

Порошенко сообщил, когда будет создан Антикоррупционный суд

11:40 24 января 2019   94
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд Украины будет создан в феврале. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы не остановим реформы — хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершиться создание Антикоррупционного суда», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, Антикорсуд, НАБУ и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) составили основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.

Как писали «ФАКТЫ», Порошенко принял участие в заседании Национального инвестиционного совета в Давосе. Глава государства подчеркнул, что в Украине проводятся реформы, которые приводят к увеличению притока инвестиций в страну.

В ходе Давосского форума, Порошенко встретился с главой МВФ Кристин Лагард, канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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