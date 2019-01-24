Скандал с гибелью студентки: водитель якобы высадил ее в лесу. Что произошло на самом деле?

Происшествия

В Украине разгорелся скандал, связанный с гибелью 21-летней студентки из Житомирской области Ирины Дворецкой (на фото в заголовке). Девушка замерзла насмерть в лесу между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района. В соцсетях активно распространяется информация о том, что девушка оказалась одна среди ночи в лесу из-за того, что ее якобы высадили из автобуса, на котором она ехала до райцентра. По некоторым слухам, у девушки не оказалось 25 гривен на проезд и водитель ее выгнал.

Но есть и другая версия событий. Многие пишут, что никакого конфликта с водителем не было — дескать, девушка была выпивши, ей стало плохо и она сама вышла из автобуса.

Что же произошло на самом деле? «ФАКТЫ» выясняли подробности этой темной истории.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще 8 января. Ирина села в автобус около четырех часов утра.

- Ира ехала в райцентр к маме, которая в Олевске лежала в больнице, — рассказала «ФАКТАМ» сестра Ирины Дворецкой Наталья. — Садилась в нашем селе Рудня-Хочинская. Это был первый автобус на райцентр. Сестра хотела добраться до Олевска пораньше, потому что состояние мамы ухудшилось (у нее было вирусное заболевание) и утром ее должны были перевозить в Житомир. Но деньги Ира забыла дома. Что именно произошло в маршрутке, я точно не знаю, ведь меня там не было. Но говорят, что начался конфликт с водителем. Ире сказали платить за проезд, она начала искать деньги, но не нашла. Тогда водитель и кондуктор ее высадили прямо на трассе. От того места до села Перга оставалось около километра. Ира пошла домой, но очевидно свернула не туда и заблудилась в лесу.

- Она звонила родным?

- Я разговаривала с ней в полпятого утра. Это было в тот момент, когда ее уже высадили из автобуса. Ира сказала, что идет домой вдоль трассы. Сестра ни словом не обмолвилась о том, что ее высадили, ни о каких конфликтах с водителем не говорила. Ира была совершенно спокойна. Я подумала, что она идет вдоль трассы возле нашего села. Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней бы тут же выехал отец или кто-то из родственников! Но Ира не сказала. Это был наш последний разговор. Как я уже сейчас знаю, она через некоторое время еще звонила друзьям, но те не брали трубку. Мне она больше не звонила. А когда утром я сама ее набрала, у Иры уже был отключен телефон. Скорее всего, телефон отключился на холоде — той ночью у нас было около 20 градусов мороза. Вероятно, когда сестра заблудилась, она уже не могла никому позвонить.

Мы тут же начали ее искать, обратились в полицию. Искали почти три дня. На автостанции нам сообщили, что Ира выходила из автобуса в районе села Перга. Сказали, что она вышла сама, но я в это не верю. Отец нашел Иру в лесу 10 января. Она была мертва.

- Если сама Ира не сказала вам о том, что водитель ее высадил, откуда вы об этом узнали?

- Мне об этом рассказала одна девушка, которая ехала в этом же автобусе. Она сказала, что слышала, как водитель хотел высадить Иру из-за того, что у нее не было денег на проезд. Но телефона девушки, которая это сказала, у меня не осталось. Фамилии ее тоже не знаю. Она единственная, кто об этом сказал. Другие пассажиры автобуса (в основном это жители нашего села) говорят, что они спали и ничего такого не слышали.

- В соцсетях появилась информация, что Ира якобы была в состоянии алкогольного опьянения и вышла из автобуса сама. Это может быть правдой?

- В каком бы состоянии она ни была, из автобуса сама бы не вышла. У нее была цель — доехать до райцентра. Что касается того, была ли она выпивши, то не могу ничего утверждать — накануне ведь было Рождество. Сами понимаете, молодежь. Но я точно знаю, что Ира не пошла бы одна гулять ночью по трассе. Ее явно высадили. На самом деле Ира хорошо знает эту местность. Днем бы она точно не заблудилась. Но было темно и холодно. Возможно, сестра свернула с трассы, потому что испугалась проезжавших мимо машин. Этого мы уже не узнаем.

На предприятии-перевозчике, где работает тот самый водитель, «ФАКТАМ» рассказали совсем другую версию событий.

- Мы разбирались в этой ситуации и первым делом опросили водителя, который был на рейсе, — рассказали «ФАКТАМ» на предприятии «РИМ-Богдан». — Он поминутно рассказал, как все произошло. Объяснил, что когда эта девушка садилась в автобус, ее на остановке провожал молодой человек. Девушка на вид была в состоянии алкогольного опьянения. Но водитель не эксперт, поэтому не будем ничего утверждать. Когда она зашла в салон автобуса, у нее спросили, куда она едет. Она ответила, что до Олевска. Ей озвучили сумму. Она услышала и прошла дальше в салон. Автобус поехал.

Не доезжая до следующего населенного пункта, водитель еще раз перепросил, будет ли она платить. Она ответила, что заплатит. Больше с ней водитель не разговаривал. В следующем населенном пункте водитель остановился, чтобы взять двух пассажиров, которых провожал человек на машине. Пока он загружал их вещи в багажное отделение, та девушка тихонько вышла из автобуса и ушла. Никто с ней не ссорился, она, выходя, вообще никому ничего не сказала.

В салоне автобуса было около двадцати человек, которые видели все, что происходило. Почти все эти люди из одного села. Неужели если бы там действительно был конфликт, никто из пассажиров ничего бы не рассказал? Люди бы не молчали. Обратите внимание — все негативные комментарии в сторону водителя исходят от людей, которые живут в других регионах и вообще не разбирались в ситуации. Легче всего обвинить человека без суда и следствия и тем самым сломать ему жизнь. Мы очень сочувствуем семье погибшей девушки, приносим им искренние соболезнования. Но водитель в этой ситуации действительно не виновен.

В полиции «ФАКТАМ» сообщили, что никто из пассажиров автобуса о конфликте девушки и водителя не сообщал.

- Сразу после того, как в полицию поступило заявление об исчезновении девушки, было открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», — сообщила «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы Главного управления полиции в Житомирской области Алла Ващенко. — Всегда в подобных случаях производство открывается именно по такой статье. 10 января девушку нашел в лесу ее отец. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти стало переохлаждение внутренних органов.

— Правда, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения?

- У нас нет подтверждения от врачей по этому поводу. Что касается водителя автобуса, то он рассказал, что девушка сама вышла на остановке в другом селе. Почему она вышла, он не знает.

— А других пассажиров опрашивали?

— Да. Никто из свидетелей о конфликте между девушкой и водителем не сообщал. Сейчас полиция повторно проверяет эту информацию.

Так как ни фамилии, ни контактных данных пассажирки, которая якобы рассказала родным Ирины Дворецкой о конфликте между девушкой и водителем, нет, найти ее «ФАКТАМ» не удалось. Несколько местных жителей, с которыми нам удалось пообщаться, рассказали, что девушка была выпивши, ей стало плохо и она сама вышла из автобуса. Есть информация, что погибшая решила срезать дорогу через лес, но там попала в бобровую нору и выбраться не смогла.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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