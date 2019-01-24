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Происшествия

ЧП под Киевом: дети массово отравились в школьном автобусе

14:50 24 января 2019   393
Отравление
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области произошло отравление школьников в школьном автобусе. Инцидент произошел в Барышевском районе. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По предварительным данным автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления доставили в больницу города Барышевка.

Сообщается, что всего госпитализированы 8 человек, 2 из которых находятся в реанимационном отделении. В полиции продолжают поиски автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние автотранспорта.

Как писали «ФАКТЫ», это не первое отравление детей за последнее время. Так, в украинских школах в нескольких городах был распылен слезоточивый газ. Газ распылили в городах Харьков, Днепр и селе Дихтинец Черновицкой области. Некоторые дети из-за отравления газом были госпитализированы.

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