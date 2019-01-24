Политика

Узнику Кремля Грибу стало плохо в суде, но судья это проигнорировал

Незаконно удерживаемому в российской тюрьме 20-летнему Павлу Грибу, которого в августе 2017 года сотрудники ФСБ РФ похитили на территории Беларуси, стало плохо во время судебного заседания. К нему вызвали машину неотложной помощи. Однако судья все равно продолжал вести заседание. Об этом в Facebookсообщил отец украинца Игорь Гриб.

По словам Гриба, парень еще в СИЗО заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого.

«Уже во время судебного заседания была вызвана „Скорая помощь“, фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание», — написал Игорь Гриб.

«Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание! Судья „гнал“ заседание, не реагируя на протесты адвоката», — добавил он.

По словам отца Павла, парня обследовал человек, представившийся гастроэнтерологом.

Якобы врач совершил внешний осмотр украинца, при этом, не касаясь тела.

Гриб-старший сообщил, что 25 января в РФ состоится следующее заседание.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российские власти не выполнили требование Европейского суда по правам человека до 2 января провести медицинское обследование удерживаемого в тюрьме РФ украинца Павла Гриба. Также сообщалось, что обвинение по делу Гриба подменило ключевую свидетельницу.

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