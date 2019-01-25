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Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть онлайн мужской спринт на этапе Кубка мира
В итальянской Антхольц-Антерсельве проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. Четырехдневную программу состязаний продолжит в пятницу, 25 января, мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, в которой на старт выйдут 108 биатлонистов.
Честь Украины на дистанции будут отстаивать Дмитрий Пидручный (9-й стартовый номер), Артем Прима (42-й), Артем Тищенко (74-й, на фото) и Руслан Ткаленко (98-й). Сергей Семенов, занимающий 42-е место в общем зачете, итальянский этап пропускает.
Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)
25 января (пятница)
Спринт (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию гонки смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.
Фото biathlon.com.ua
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