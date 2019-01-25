Спорт

Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть онлайн мужской спринт на этапе Кубка мира

В итальянской Антхольц-Антерсельве проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. Четырехдневную программу состязаний продолжит в пятницу, 25 января, мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, в которой на старт выйдут 108 биатлонистов.



Честь Украины на дистанции будут отстаивать Дмитрий Пидручный (9-й стартовый номер), Артем Прима (42-й), Артем Тищенко (74-й, на фото) и Руслан Ткаленко (98-й). Сергей Семенов, занимающий 42-е место в общем зачете, итальянский этап пропускает.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

25 января (пятница)

Спринт (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию гонки смотрите также на сайте «ФАКТОВ».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Фото biathlon.com.ua

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