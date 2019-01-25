Деньги

Ночной тариф на электроэнергию: появилось важное разъяснение для потребителей

Для бытовых потребителей, чьи квартиры оборудованы зонными счетчиками, по-прежнему действуют ночные и дневные тарифы на электроэнергию. Небытовые потребители должны договариваться о дифференцированных тарифах с поставщиком услуг. Ранее сообщалось, что парламент принял Закон «О жилищно-коммунальных услугах»

Такое разъяснение дала глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко. «Первое и самое главное: для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Так что каждый бытовой потребитель вправе использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика», — отметила она.

Небытовой потребитель электрической энергии также может использовать дифференцированный тариф, но лишь при условии налаживания договоренностей с поставщиком и установления соответствующей системы учета электроэнергии.

«С 1 января 2019 начал функционировать новый розничный рынок электроэнергии, где формирование коммерческого предложения относится к функциям поставщика. Именно поставщик формирует коммерческое предложение и конечную стоимость электроэнергии. На сегодня цены на оптовом рынке электрической энергии формируются почасово», — отметила она и добавила, что именно небытовые потребители должны обращать внимание на коммерческое предложение поставщика и проводить необходимые переговорные процедуры.

Эксклюзивный материал о том, как потребители могут пожаловаться на ненадлежащее предоставления поставщиками услуг, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Как требовать компенсацию за холодные батареи и перепады напряжения в сети».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter