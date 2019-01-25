- 16:32 Россия попала в скандал с новым ударным беспилотником
- 16:27 Фитнес-мамочка: Джамала показала, как занимается спортом с годовалым сыном
- 16:25 В Киеве изменили порядок движения по ряду важных дорог: что, где и как (схема)
- 16:13 Украинские десантники провели первые зимние учения: появились впечатляющие фото
- 15:57 Одесскую область снова замело снегом: из заносов вытащили десятки авто
- 15:56 Попытка №3: скандальное судно "Норд" снова уценили
- 15:56 Под Одессой учительница принесла на урок боевую гранату
- 15:38 Нападение на журналистов в Киеве: назван возможный организатор преступления
- 15:37 В США арестовали политтехнолога Трампа
- 15:30 Кубок мира по биатлону: онлайн-видеотрансляция мужского спринта в Антхольц-Антерсельве
Ночной тариф на электроэнергию: появилось важное разъяснение для потребителей
Для бытовых потребителей, чьи квартиры оборудованы зонными счетчиками, по-прежнему действуют ночные и дневные тарифы на электроэнергию. Небытовые потребители должны договариваться о дифференцированных тарифах с поставщиком услуг. Ранее сообщалось, что парламент принял Закон «О жилищно-коммунальных услугах»
Такое разъяснение дала глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко. «Первое и самое главное: для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Так что каждый бытовой потребитель вправе использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика», — отметила она.
Небытовой потребитель электрической энергии также может использовать дифференцированный тариф, но лишь при условии налаживания договоренностей с поставщиком и установления соответствующей системы учета электроэнергии.
«С 1 января 2019 начал функционировать новый розничный рынок электроэнергии, где формирование коммерческого предложения относится к функциям поставщика. Именно поставщик формирует коммерческое предложение и конечную стоимость электроэнергии. На сегодня цены на оптовом рынке электрической энергии формируются почасово», — отметила она и добавила, что именно небытовые потребители должны обращать внимание на коммерческое предложение поставщика и проводить необходимые переговорные процедуры.
Эксклюзивный материал о том, как потребители могут пожаловаться на ненадлежащее предоставления поставщиками услуг, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Как требовать компенсацию за холодные батареи и перепады напряжения в сети».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с В
Давление: 749 мм