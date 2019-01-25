Спасатели в экстремальных условиях ищут пропавшего на Драгобрате немецкого туриста (фото)

Происшествия

Спасатели ищут очередного лыжника, который потерялся на Драгобрате. Информация о том, что пропал 47-летний гражданин Германии, который катался на лыжах на Драгобрате, поступила спасателям около 20:00 24 января. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Закарпатского областного главка ГСЧС.

К поискам пропавшего иностранца были привлечены не только спасатели Ясинявского и Раховского горных поисково-спасательных отделений, но и активисты. Использовался ратрак и снегоходы волонтеров.

— В четверг вечером поисковыми группами была обследована горная долина Драгобрат и прилегающее территории, — говорят в пресс-службе. — Около 23:30 в направлении горной долины Урда одной из поисковых групп удалось обнаружить лыжи, которые могут принадлежать пропавшему иностранцу. Сегодня утром (25 января. — Авт.) поисковые работы возобновились. Кроме 23 спасателей, к поискам пропавшего лыжника привлечены работники лесного и охотничьего хозяйств, которые проводят осмотры домиков лесников и пастухов. Поисковые работы осложняются тем, что сейчас в горах очень сильный снегопад (высота снегового покрова достигает 1,5 метра. — Авт.). Обещают, что к обеду снег прекратится, и тогда к поискам можно будет привлечь вертолет.

В этот же день, добавили в областном главке ГСЧС, спасатели искали четверых молодых львовян, которые потерялись во время катания на сноубордах в районе горы Гемба. Об этом молодые люди по телефону сообщили спасателям около половины пятого вечера 24 января. Обнаружить сноубордистов удалось только в ночь на 25 января. Парни не нуждались в медпомощи, поэтому были доставлены в село Березники, откуда уже самостоятельно добрались к месту своего базирования.

А вот спасателям из Славского (Львовская область) 24 января пришлось пять раз оказывать помощь лыжникам на горнолыжном курорте, что на горе Высокий Верх. Как отметили в пресс-службе Львовского областного главка ГСЧС, всем потерпевшим была оказана домедицинская помощь, после чего их спустили с горы и передали медикам.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что закарпатские спасатели четверо суток искали 34-летнего киевлянина, который пропал после катания на лыжах на горе Гемба. По словам самого Игоря Грищенко, все это время он провел на 20-градусном морозе без еды.

Фото пресс-службы Закарпатского областного главка ГСЧС

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