В Харькове на военный завод пробрались подозрительные фотографы

Происшествия

В Харькове на заводе имени Малышева поймали группу неизвестных фотографов. Оснащенные современной фото- и видеотехникой злоумышленники пытались вести съемку на территории оборонного предприятия. Завод, как известно, занимается производством танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты.

Фотографы-нелегалы хорошо подготовились к проникновению на объект. При обыске у них были изъяты крупные гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, специальные газовые баллончики «Терен-4».

Группа собиралась попасть на завод ближе к ночи, рассчитывая на отсутствие охраны. Подозрительных фотографов заметили, но решили сразу не задерживать, а проследить за дальнейшим поведением.

«Они прошли в один из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания, — рассказал начальник караула Николай Бабич. — Мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались убежать, но сдались охране, поняв, что здание окружено».

Группа состояла из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Сейчас задержанными занимаются представители спецслужб.

Напомним, летом 2018 года фотографы незаконно проникли на территорию бронетанкового завода в Харькове. Злоумышленников интересовали склады с бронетехникой.

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