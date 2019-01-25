27.66 / 27.92 31.31 / 31.77
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове на военный завод пробрались подозрительные фотографы

13:49 25 января 2019   548
завод
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове на заводе имени Малышева поймали группу неизвестных фотографов. Оснащенные современной фото- и видеотехникой злоумышленники пытались вести съемку на территории оборонного предприятия. Завод, как известно, занимается производством танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты.

Фотографы-нелегалы хорошо подготовились к проникновению на объект. При обыске у них были изъяты крупные гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, специальные газовые баллончики «Терен-4».

Группа собиралась попасть на завод ближе к ночи, рассчитывая на отсутствие охраны. Подозрительных фотографов заметили, но решили сразу не задерживать, а проследить за дальнейшим поведением.

«Они прошли в один из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания, — рассказал начальник караула Николай Бабич. — Мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались убежать, но сдались охране, поняв, что здание окружено».

Группа состояла из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Сейчас задержанными занимаются представители спецслужб.

Напомним, летом 2018 года фотографы незаконно проникли на территорию бронетанкового завода в Харькове. Злоумышленников интересовали склады с бронетехникой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
-9

Ветер: 3 м/с  В
Давление: 749 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины