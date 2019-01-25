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В Черкасской области в ДТП попал военный автомобиль с боеприпасами
Военный грузовик «Урал», перевозящий боеприпасы, попал в дорожно-транспортное происшествие. Груженная машина съехала в кювет в Черкасской области. Ранее сообщалось, что на трассе Львов — Тернополь, недалеко от города Винники, военный КрАЗ столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген T5»: пострадали восемь человек, в том числе трое детей.
Как сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины, ЧП произошло в районе села Княжичи Звенигородского района. «Урал», двигавшийся в составе колонны, на спуске съехал в кювет. «По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры для избежание столкновения», — говорится в сообщении. К счастью, пострадавших в ДТП нет.
В Генштабе сообщили, что грузовик перевозил ящики с боеприпасами, которые находились в неснаряженном состоянии. Их перегрузили на другие автомобили, колонна продолжила свое движение. «На месте происшествия работают соответствующие службы. Угроз для гражданского населения нет», — подчеркивают в Генштабе ВСУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева столкнулись военный автобус и представительский Mercedes.
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