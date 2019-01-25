Исчезновение мамы и дочки под Киевом: вскрылись неожиданные подробности

Происшествия

В Переяслав-Хмельницком ищут молодую женщину с 9-летним ребенком, об исчезновении которой в полицию заявил ее супруг. По его словам, женщина забрала ребенка из школы и пошла в неизвестном направлении.

Инцидент произощел сразу же после того, как Елену госпитализировали в связи с попыткой суицида.

По ее словам, она приняла большую дозу лекарственного препарата и крысиный яд. Тем не менее при промывании желудка зернышек, на которых обычно наносится такой яд, обнаружено не было. После этого женщина сбежала из больницы и сразу же отправилась в школу к дочери.

Причиной суицида супруги ее муж считает игроманию — в сети она проиграла даже помощь на новорожденного сына. И хотя мужчина утверждает, что спокойно воспринял информацию о случившемся, соседи рассказали, что до последнего времени Анатолий неоднократно бил жену и даже выгонял ее из дому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве женщина утопила двоих своих детей. Однако эксперты считают, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии психического расстройства. Убийцу поместили в медучреждение закрытого типа.

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