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Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской и мужской гонок преследования на этапе Кубка мира
В субботу, 26 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве пройдут женская и мужская гонки преследования, в которых Украина будет иметь и свое представительство.
После провального выступления в спринте у женщин попробуют улучшить свои стартовые позиции Анастасия Меркушина (уйдет на дистанцию под 35-м номером, на фото) и Валя Семеренко (60-я).
Онлайн-видеотрансляцию женской гонки преследования смотрите здесь. Без рекламы онлайн-видеотрансляция доступна здесь.
У мужчин вполне может побороться за попадание в цветочную церемонию украинец Артем Прима, который будет стартовать с восьмой позиции, еще один наш соотечественник поедет на дистанцию 19-м.
Онлайн-видеотрансляцию мужской гонки преследования смотрите здесь. Без рекламы онлайн-видеотрансляция доступна здесь.
В воскресенье, 27 января, смотрите на сайте «ФАКТОВ» видеотрансляции женской (в 13:45) и мужской (в 16:30) гонок с массовым стартом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть женскую онлайн женскую и мужскую гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Фото biathlon.com.ua
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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