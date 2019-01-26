Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую гонки преследования в Антхольц-Антерсельве

В субботу, 26 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве состоятся женская и мужская гонки преследования, в которых выйдут на старт четыре представителя Украины.

У женщин на дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут две наши соотечественницы — Анастасия Меркушина будет стартовать с 35-й позиции (отставание от лидера — 1:27,6 сек), а Валя Семеренко — с последней, 60-й (+2:23,7).



Честь нашей страны у мужчин на дистанции 12,5 км будут отстаивать Артем Прима (8-я стартовая позиция, отставание от лидера — 47,5 сек; на фото) и Дмитрий Пидручный (19-я, +1:05,3).

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

26 января (суббота)

Гонка преследования (женщины) 14:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Гонка преследования (мужчины) 16:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию женской и мужской гонок преследования смотрите также на сайте «ФАКТОВ».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два украинца попали в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Фото biathlon.com.ua

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