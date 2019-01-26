Обидчица Свитолиной победила на Australian Open и стала первой ракеткой мира (видео)

Спорт

На Australian Open, первом турнире серии «Большого шлема» в 2019 году, прошел финал среди женщин. В решающем матче встретились японка Наоми Осака (4-я позиция в мировом рейтинге), в четвертьфинале обыгравшая нашу соотечественницу Элину Свитолину, и чешка Петра Квитова (6-я).

На пути к финалу Квитова не проиграла ни одного сета в шести матчах на турнире (при этом в соперницах у чешки не было ни одной топ-теннисистки), в то время как Осака одолела среди прочих двоих оппоненток из топ-десятки мирового рейтинга — Элину Свитолину (7-я) и Каролину Плишкову (8-я). Тем не менее, фавориткой матча у букмекеров была представительница Чехии.

В первом сете все решалось на тай-брейке, где крепче нервы оказались у Наоми, а во второй партии Петра смогла отыграть три матч-поинта и сравняла счет в матче. В решающем сете японке удалось склонить чашу весов в свою пользу благодаря взятому третьему гейму на подаче соперницы — 7:6 (2), 5:7, 6:4.

Видеообзор финального матча можно посмотреть здесь.

В итоге, 21-летняя японская теннисистка выиграла второй турнир серии «Большого шлема» в карьере (ранее это ей удалось на US Open-2018) и благодаря своему успеху впервые возглавила мировой женский рейтинг. Осака заработала 4,1 миллиона долларов, в то время как банковский счет Квитовой пополнится в два раза меньшей суммой — 2,05 млн в американской валюте.

Добавлю, что 16-летняя Дарья Снигур уступила в полуфинале юниорского Australian Open датчанке Кларе Таусон (4:6, 1:6), которая в итоге стала обладательницей почетного трофея, обыграв в решающем матче Лейлу Али Фернандес из Канады (6:4, 6:3).

В мужском финале Australian Open в воскресенье, 27 января (начало — в 10:30 по киевскому времени), встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина назвала одну из главных причин поражения в четвертьфинале Australian Open.

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