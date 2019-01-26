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Масштабное ЧП в Киеве: десятки домов остались без отопления
В Киеве 26 января на Теремках произошла авария на теплосети из-за чего часть жителей осталась без отопления и горячей воды. Об этом сообщает компания «Киевтеплоэнерго».
Инцидент произошел на улице Касияна, 1/10. Без централизованного отопления и горячего водоснабжения временно осталось 76 потребителей: 50 жилых домов, 5 школ, 6 детских садов, 1 поликлиника, 14 ведомственных учреждений (ул. Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского.
«Аварийные бригады КП „Киевтеплоэнерго“ оперативно прибыли на место повреждения. Сейчас там ведутся ремонтные работы, во время которых планируют заменить часть поврежденного трубопровода», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в последнее время часто случаются порывы теплосетей. Из-за этого многие дома на время оказываются без отопления и горячей воды.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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