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"Запоребриковый сюр": нардеп Береза отреагировал на брошенный ему вызов на дуэль
Народный депутат Украины Борислав Береза назвал «хреновым пиаром» вызов на дуэль, который бросил ему российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.
«Это какое-то орейро, которое не заканчивается. Тот запоребриковый сюр, который считает себя рязанским сенатором, снес пост в котором вызывал меня на дуэль. Полковник оказался не настоящим и кроме того балаболом. Вызвал на дуэль и позорно слился. Пиар у него получился хреновый. Но скрины не горят», — написал он в Facebook.
Нардеп усомнился в адекватности российского политика.
«Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиёт. Может хворь какая там у них? Самое смешное, что прислал мне это мой приятель из России, который сказал, что ранее про эту животинку ничего не слышал. Никогда. Видимо нажралось оно у себя в Рязани не свежей настойкой боярышника и понеслось в его замутненом сознании…» — написал Береза.
Пользователи в соцсетях активно обсуждают эту ситуацию.
«Борислав, Вы у запоребриковых скоро будете очень в авторитете. Пора визитки делать», — написал один из них.
«Это смешно, конечно же. И вдвойне смешно, что страсти разгорелись из-за шлёндры Скабеевой, которую вообще толкнул другой человек. А она при этом стоит и бубнит, что Береза дерётся. И все этот бубнёж повторяют. Все — запоребрековые имеется ввиду», — написала еще одна из пользователей.
«Полковник морозов застрелился из вибратора скабеевой», — предположил пользователь, пытающийся найти объяснение, почему пост Морозова о дуэли исчез из соцсети.
Как писали «ФАКТЫ», ранее народного депутата Борислава Березу вызвал на дуэль российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Поводом стало якобы неджентльменское поведение украинского депутата в инциденте с российской тележурналисткой Ольгой Скабеевой в Страсбурге.
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