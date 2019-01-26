ЧП в больнице Бердянска: наркоманы расстреляли охранника, который мешал им "ширяться"

Происшествия

Двое наркоманов устроили стрельбу в больнице Бердянска. В ходе инцидента был ранен охранник учреждения. Его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе и ранением головы.

Инцидент произошел 26 января около 16:00 в приемном отделении городской больницы. Как рассказал один из очевидцев, двое подозрительных мужчин зашли в общественный туалет и там надолго заперлись. Образовалась очередь, из туалета доносились крики с угрозами, люди вызвали охранника. Он открыл двери туалета и буквально был расстрелян из пистолета, передает PRO.BERDYANSK.BIZ.

Санитары и даже пациенты больницы оказали сопротивление нападавшим: задержали преступников и передали их полиции. Также известно, что был ранен один из тех, кто обезоружил злоумышленника, но от госпитализации он отказался. Пострадавшему охраннику оказана необходимая помощь, состояние здоровья его удовлетворительное.

Также свидетели преступления утверждают, что злоумышленники уединились в туалете, что бы «ширнуться», а охранник им помешал. На месте происшествия были обнаружены шприцы с неустановленным веществом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Крыму житель Керчи, хотевший сдать анализы и сделать флюорограмму в местной поликлинике, был жестоко избит охранником. Как оказалось, единственным поводом для избиения стал тот факт, что мужчина зашел «не в ту дверь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter