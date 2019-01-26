- 23:34 ЧП в больнице Бердянска: наркоманы расстреляли охранника, который мешал им "ширяться"
- 23:12 "Запоребриковый сюр": нардеп Береза отреагировал на брошенный ему вызов на дуэль
- 22:32 Спасатели из-за непогоды прекратили поиски тела туриста, погибшего под лавиной в Карпатах
- 21:55 Супрун объяснила, в каких случаях теперь "скорая" будет приезжать на вызов
- 21:51 ЧП над Ла-Маншем: семья футболиста Салы возобновила поиски пропавшего самолета
- 21:11 Ани Лорак в купальнике показала пышную грудь
- 21:03 "Отморозки": сеть возмутили юнцы, которые "на камеру" легли под поезд в Ровно
- 20:48 Полиция задержала зоозащитников, пытавшихся сорвать представление в Одесском цирке
- 20:31 СМИ разыскали парня, который спас в Николаеве тонущую собаку и стал героем сети
- 20:04 В центре Одессы полиция сорвала встречу двух преступных группировок
ЧП в больнице Бердянска: наркоманы расстреляли охранника, который мешал им "ширяться"
Двое наркоманов устроили стрельбу в больнице Бердянска. В ходе инцидента был ранен охранник учреждения. Его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе и ранением головы.
Инцидент произошел 26 января около 16:00 в приемном отделении городской больницы. Как рассказал один из очевидцев, двое подозрительных мужчин зашли в общественный туалет и там надолго заперлись. Образовалась очередь, из туалета доносились крики с угрозами, люди вызвали охранника. Он открыл двери туалета и буквально был расстрелян из пистолета, передает PRO.BERDYANSK.BIZ.
Санитары и даже пациенты больницы оказали сопротивление нападавшим: задержали преступников и передали их полиции. Также известно, что был ранен один из тех, кто обезоружил злоумышленника, но от госпитализации он отказался. Пострадавшему охраннику оказана необходимая помощь, состояние здоровья его удовлетворительное.
Также свидетели преступления утверждают, что злоумышленники уединились в туалете, что бы «ширнуться», а охранник им помешал. На месте происшествия были обнаружены шприцы с неустановленным веществом.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Крыму житель Керчи, хотевший сдать анализы и сделать флюорограмму в местной поликлинике, был жестоко избит охранником. Как оказалось, единственным поводом для избиения стал тот факт, что мужчина зашел «не в ту дверь».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 737 мм