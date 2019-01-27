Стрельба в больнице Бердянска: появились новые детали

Происшествия

Злоумышленник, стрелявший 26 января в охранника больницы в Бердянске, оказался гражданином Российской Федерации. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Так, преступник в помещении больницы стрелял из револьвера под патрон «Флобер». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

«Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения. Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», 26 января двое наркоманов устроили стрельбу в больнице Бердянска, так как охранник заведения мешал им «ширятся».

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