- 15:15 Забрали сумку с документами: под Киевом ограбили нардепа
- 15:05 В России интересно объяснили, почему Порошенко больше не устраивает Путина
- 14:37 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляция мужского масс-старта
- 14:36 Непогода в Украине: в двух аэропортах отменяют и задерживают рейсы
- 14:03 Стрельба в больнице Бердянска: появились новые детали
- 13:31 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть женский и мужской масс-старты
- 13:31 Террористы взорвали католический храм на Филиппинах
- 13:28 В Одессе в течение нескольких часов произошли две стрельбы: есть пострадавшие
- 13:27 Вот это виды: Леся Никитюк взбудоражила поклонников соблазнительными фото с отдыха
- 12:52 После инаугурации Дональда Трампа я полчаса плакала без остановки, — Мишель Обама
Стрельба в больнице Бердянска: появились новые детали
Злоумышленник, стрелявший 26 января в охранника больницы в Бердянске, оказался гражданином Российской Федерации. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Так, преступник в помещении больницы стрелял из револьвера под патрон «Флобер». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
«Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения. Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года», — говорится в сообщении полиции.
Как писали «ФАКТЫ», 26 января двое наркоманов устроили стрельбу в больнице Бердянска, так как охранник заведения мешал им «ширятся».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 738 мм