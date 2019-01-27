Забрали сумку с документами: под Киевом ограбили нардепа

Происшествия

Под Киевом 26 января ограбили народного депутата Украины Владимира Куренного. Об этом написал сам нардеп в Facebook.

«У входа в мегамаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (Серебристый фольксваген) и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану мегамаркета, умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними», — написал он.

По словам парламентария, в сумке кроме лэптопа, документов, оправы для очков и телефона Нокиа 3310, а также лекарства, ничего не было.

«Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, первым делом я подумал, что у меня что-то взорвалось в машине. И только позднее понял, что это убегает моя сумка…» — написал Куренной.

Он также отметил быстроту работы полиции и то, что его документы были найдены.

«Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили», — написла он.

Депутат опроверг информацию о том, что у него украли пистолет.

«Отдельные СМИ уже распространили чепуху, что украли пистолет. Это чушь. К сожалению, пистолета у меня с собой не было. А в сумке было разрешение на него», — сообщил Куренной.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве обокрали сотрудника Генеральной прокуратуры Украины Давида Кипиани. У него украли служебное удостоверение, пропуск в прокуратуру и кошелек с деньгами в размере 800 гривен.

Фото: Facebook Владимира Куренного

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