15-й в сезоне: гол Криштиану Роналду принес «Ювентусу» волевую победу в Риме (видео)

Спорт

Португалец Криштиану Роналду, реализовав пенальти незадолго до финального свистка, принес «Ювентусу» волевую победу в гостевом матче чемпионата Италии с «Лацио» — 2:1 (Жоао Консело, 74, Криштиану Роналду, 89, с пенальти — Эмре Джан, 59, в свои ворота).

Кстати, звездный португалец забил в восьми подряд выездных играх серии А: это первый случай с того момента, как в итальянской лиге была введена трехочковая система, сообщает Twitter туринского клуба.

Туринский клуб довел серию без поражений в чемпионате со старта сезона до 21-й игры (19 побед и две ничьи) и на 11 очков оторвался от идущего вторым «Наполи» (0:0 на поле «Милана»), а также на 19 пунктов от занимающего третье место «Интера».

Что же касается Криштиану Роналду, то в списке лучших бомбардиров серии А португалец с 15 мячами настиг Дувана Сапату из «Аталанты» и делит с ним второе место, уступая лишь форварду «Сампдории» Фабио Квальярелле (16 точных ударов). При этом у лидера «Юве» пять голов с пенальти, у Сапаты — один, а у Квальяреллы — четыре.

Кстати, среди лидеров топ-пятерки европейских лиг только «Ювентус» в Италии и «ПСЖ» во Франции не потерпели пока ни одного поражения. Дортмундская «Боруссия» бундеслиге и «Ливерпуль» в премьер-лиге проиграли по разу, а «Барселона» в примере — дважды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд Мадрида вынес приговор Криштиану Роналду.

Фото Getty Images



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