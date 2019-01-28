Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции в мировом женском рейтинге

Спорт

После завершения первого в сезоне турнира серии «Большого шлема», Australian Open, всемирные теннисные организации обновили свои рейтинги сильнейших теннисистов и теннисисток.

У женщин в рейтинге WTA свои позиции по итогам выступления в Мельбурне сохранили украинки Элина Свитолина (7-я позиция, на фото) и Леся Цуренко (24-я). 18-летняя Даяна Ястремская, впервые в карьере преодолевшая первый круг на «мэйджоре» и дошедшая до третьего раунда, поднялась сразу на десять строчек и дебютировала в топ-50, занимая 47-е место. Также в первой сотне разместилась еще одна наша соотечественница Катерина Козлова (95-я).

Что касается лидеров, то 21-летняя Наоми Осака после победы на Australian Open стала первой японкой, возглавившей мировой рейтинг. На втором месте теперь размещается чешка Петра Квитова, уступившая Наоми в финале. Третья позиция за теперь уже бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

К сожалению, наши мужчины не могут порадовать отечественных болельщиков тенниса своим присутствием в топ-100 рейтинга АТР лучших теннисистов мира. Лучший из украинцев Сергей Стаховский размещается на 136-м месте, Илья Марченко — на 394-м, а Александр Долгополов, восстанавливающийся после травмы руки, продолжает «свободное падение» и уже опустился на 506-ю строчку.

Благодаря рекордной седьмой в карьере победе на Australian Open серб Новак Джокович укрепил свое лидерство, значительно опережая испанца Рафаэля Надаля. А вот на третье место поднялся немец Александер Зверев, сместив Роджера Федерера. Легендарный швейцарец, у которого в активе 20 титулов серии «Большого шлема» в карьере, опустился на шестую строчку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчица Свитолиной победила в Мельбурне, а Новак Джокович установил исторический рекорд на Australian Open.

Фото Jimmie 48

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