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Происшествия

Из-за прорыва теплосети рыба в одном из киевских озер сварилась живьем: жуткие фото и видео

11:47 28 января 2019   718
Погибшая в озере на Теремках черепаха
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве из-за прорыва теплотрассы в озеро вылилась горячая вода. В озере на Теремках из-за чрезвычайного происшествия погибли рыбы и черепахи. Ранее сообщалось, что из-за прорыва теплосети в столице затопило ресторан.

Об этом в социальных сетях сообщил столичный житель Максим Юрьев. На место ЧП вызывали полицию. Неравнодушные киевляне требуют открыть уголовное производство и наказать виновных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве испытание теплотрассы перед отопительным сезоном закончилось масштабным прорывом трубы возле Печерского рынка, осколками асфальта повредило припаркованный неподалеку автомобиль.


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