- 15:17 Ритуальные услуги в Киеве дорожают: во сколько обойдутся похороны
- 15:08 Луценко: «Чувствую себя республиканцем»
- 15:05 Выборы в Украине: как проверить себя в списке избирателей
- 15:03 Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в последние дни января
- 15:02 Житель Киева вырастил на чердаке многоэтажки плантацию конопли
- 14:54 В Черкассах мужчина устроил прыжки по транспорту
- 14:53 Модный провал Брижит Макрон: «шокирующие» кроссовки с элегантным костюмом
- 14:38 Непобедимый американский боец пригрозил Хабибу Нурмагомедову
- 14:35 В Винницкой области отец зверски избил 6-летнего сына: детали ЧП
- 14:29 Готовы отразить атаку в кратчайшие сроки: в ВСУ подготовили танковую бригаду резерва
Из-за прорыва теплосети рыба в одном из киевских озер сварилась живьем: жуткие фото и видео
В Киеве из-за прорыва теплотрассы в озеро вылилась горячая вода. В озере на Теремках из-за чрезвычайного происшествия погибли рыбы и черепахи. Ранее сообщалось, что из-за прорыва теплосети в столице затопило ресторан.
Об этом в социальных сетях сообщил столичный житель Максим Юрьев. На место ЧП вызывали полицию. Неравнодушные киевляне требуют открыть уголовное производство и наказать виновных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве испытание теплотрассы перед отопительным сезоном закончилось масштабным прорывом трубы возле Печерского рынка, осколками асфальта повредило припаркованный неподалеку автомобиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм