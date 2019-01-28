Происшествия

Из-за прорыва теплосети рыба в одном из киевских озер сварилась живьем: жуткие фото и видео

В Киеве из-за прорыва теплотрассы в озеро вылилась горячая вода. В озере на Теремках из-за чрезвычайного происшествия погибли рыбы и черепахи. Ранее сообщалось, что из-за прорыва теплосети в столице затопило ресторан.

Об этом в социальных сетях сообщил столичный житель Максим Юрьев. На место ЧП вызывали полицию. Неравнодушные киевляне требуют открыть уголовное производство и наказать виновных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве испытание теплотрассы перед отопительным сезоном закончилось масштабным прорывом трубы возле Печерского рынка, осколками асфальта повредило припаркованный неподалеку автомобиль.





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