«Я не верила, что так бывает»: всего за 4 дня семье погорельцев собрали деньги на новый дом

Житейские истории

чужого горя не бывает

«Если три тысячи украинцев перечислят этой семье по 50 гривен, люди смогут купить себе жилье. Что такое в наше время 50 гривен? Давайте поможем семье встретить Новый год в своем доме». Такие комментарии неравнодушные люди оставляли в соцсетях, когда узнали о беде семьи Галины Проценко из села Охиньки Прилукского района Черниговской области. В прошлом месяце Галина, ее дочь, сын, внук, беременная невестка и 88-летняя тетя остались без крыши над головой — их дом сгорел. Чудом никто не пострадал. Когда приехали пожарные, от дома остались только обгоревшие стены. Галина и ее родные были в отчаянии. Той страшной ночью их приютили соседи, но оставаться в чужом доме надолго семья не могла.

— Это была самая страшная ночь в моей жизни, — рассказывает «ФАКТАМ» Галина Проценко. Женщина и сейчас не может вспоминать о произошедшем без слез. — Пожар до сих пор стоит у меня перед глазами. Как выносят из дыма нашего Славика, как я прыгаю в окно горящего дома, чтобы спасти вещи…

На самом деле то, что мы все успели выбежать из дома, — чудо. Думаю, нас спас мой в тот момент еще не рожденный внук. Мы все крепко спали и не чувствовали запаха гари. Так и не проснулись бы, если бы не невестка. А Марину около пяти часов утра разбудил малыш, который начал толкаться в животе. Может, ему, как и маме, не хватало кислорода? Невестка только открыла глаза — и услышала странный щелчок.

— Как будто выбило пробки, — уточняет Марина. — Спросонья я еще плохо соображала. Но решила на всякий случай разбудить мужа. И мы оба поняли, что воняет гарью. Олег побежал в ванную — а там уже все было в дыму! Начали всех будить. Потом муж выбил стекло и первым делом вытащил через окно нашего сына Славика.

— Славик спал со мной в одной комнате, — говорит Галина. — Меня разбудил крик сына: «Мы горим!» Очаг возгорания был в ванной, но огонь быстро распространялся по комнатам. Дом вспыхнул как свечка. Мы бросились будить бабушку. Она у нас практически не ходит. К счастью, успели вынести ее через входные двери. Потому что уже через несколько минут выход из дома заблокировал огонь. Мы еще пробовали его тушить. Когда бабушка с внуком и невесткой уже были на улице, мы с сыном попытались что-то сделать своими силами. Стали гасить пламя набранной в кастрюли и ведра водой, но становилось только хуже.

— Вы позвонили 101?

— Сразу же. Причем звонили не только мы — пожарных вызывали и соседи. Когда мы с сыном выбрались из горящего дома, во дворе уже собралось много людей. Они тоже пытались заливать дом водой. Я боялась, что пламя перекинется на наш деревянный сарай, а затем и на соседскую хату, которая находится совсем близко. К счастью, хотя бы этого не произошло. Соседи забрали к себе бабушку и ребенка с невесткой. А мы ждали пожарных, которые все не ехали. Прошло тридцать минут, сорок, пятьдесят… Приехали только газовщики, чтобы перекрыть в доме газ. Иначе мог произойти взрыв. Газовщики тоже звонили в пожарную часть. Им отвечали, что машина выехала. Но сколько же она могла ехать?! Соседские мужчины сами полезли в дом, чтобы спасти хоть какие-то наши вещи.

— Кое-что все-таки вытащили, — рассказал «ФАКТАМ» председатель Охиньковского сельсовета Владимир Маснуха. — Несколько человек попали внутрь и передавали через окно вещи, которые еще не обгорели. Но технику и мебель через окно ведь не вынесешь… Другие соседи продолжали заливать дом водой, забрасывали его снегом…

Мне в начале шестого утра позвонила сама Галина и закричала в трубку, что их дом горит. Пожарных действительно вызывали многие. Но пожарная машина приехала через 1.40. Насколько я знаю, бригада в ту ночь была на другом вызове, а по дороге в наше село машина еще и поломалась. Сами пожарные не виноваты в том, что у них устаревшая техника. Но, когда они наконец приехали, от дома уже ничего не осталось.



* «Огонь быстро распространялся по комнатам. Дом вспыхнул как свечка. Это счастье, что все мы успели спастись», — вспоминает случившееся Галина Проценко

— Невыносимо было стоять и смотреть, как горит все, что у тебя есть, — голос Галины дрожит. — В какой-то момент я не выдержала и бросилась в горящий дом. О том, что могу обгореть или задохнуться, не думала. Побежала внутрь в пижаме, босиком и стала выбрасывать через окно наши вещи. Помню, хватала какие-то куртки, бумаги… Потом почувствовала, что задыхаюсь. Сын закричал, что в доме сейчас обрушится потолок. В последний момент я успела выбежать…

Позже сотрудники Прилукского ГСЧС объяснили причину двухчасового опоздания: они действительно были на другом вызове, а бригада в районе всего одна. К семье Проценко не успели.

— Наверное, я не имею права жаловаться. Ведь главное, что никто не погиб, — говорит Галина. — И я каждый день буду благодарить Бога за это. Но очень тяжело смириться с потерей всего имущества. Этот дом принадлежал нашей бабушке Анне Дорофеевне — тете моего покойного мужа. Двадцать лет назад она позвала нас с мужем и детьми жить к себе. Дети выросли, сын привел невестку, у них родился сын. Так и жили здесь одной большой семьей. Три года назад от тяжелой болезни умер мой муж. А теперь еще одна беда — пожар. Наша Анна Дорофеевна жила в этом доме всю свою жизнь. Вернее, не в этом доме, а на этом месте. В 70-х годах ее хата, которая тут стояла, тоже сгорела. Так что для бабушки это уже второй пожар. Она рассказывала, что тогда тоже все выгорело дотла. Потом на этом же участке построили новый дом. Многие говорили, что это неправильно: мол, плохая примета, нужно переехать в другое место. Но никто не стал никуда уезжать. И вот история повторилась.

Галина вспоминает, что ее родные предчувствовали беду.

— За несколько дней до пожара сын признался, что ему очень тяжело на душе. «Давно такого не было, — говорил. — Мне кажется, что может произойти что-то ужасное», — продолжает Галина. — А невестке снились копейки — это к слезам. Мы тогда думали, что они переживают из-за предстоящих родов. Марина была уже на девятом месяце. Ей после пожара пришлось ложиться на полноценное обследование. Марина ведь надышалась дымом.

— К счастью, малыш был в порядке, — рассказывает Марина. — Еще одно маленькое чудо. Как и наше спасение. Врачи предупредили, что мне нельзя волноваться. Но как тут не волноваться? У соседей, которые временно нас приютили, у самих большая семья. К тому же к ним вот-вот должны были приехать родственники. А мне через несколько недель рожать. Куда идти с новорожденным ребенком?

— А еще у нас четырехлетний Славик, — продолжает Галина. — Я думала, он до конца не осознавал, что произошло. Но оказалось, малыш все прекрасно понял. Еще вчера это был веселый жизнерадостный мальчик, а тут ходил грустный, задумчивый. Как будто стал на несколько лет старше. «У меня нет дома, — говорил Славик, и в его глазах стояли слезы. — У нас все сгорело, совсем все. Как же нам жить?» Мы все плакали вместе с ним. Ночевали у соседей, а утром опять шли на пепелище. Даже через три дня то, что осталось от нашего дома, продолжало тлеть. Уцелели только сарай и маленькая летняя кухня. Жить там было нельзя. Но мы, как могли, протапливали кухоньку и сидели там целый день.

Председатель сельсовета обещал, что не оставит нас в беде. Только мне слабо верилось, что он сможет что-то сделать. Ведь не может он купить для нас дом. Ни у него лично, ни в распоряжении сельсовета таких денег нет.

— В селе было несколько пустых хат, выставленных на продажу, — рассказывает Владимир Маснуха. — Но семья Проценко большая, в одной комнате они не разместились бы. Мы нашли подходящий дом. Там несколько комнат, достаточно большой участок. Раньше в нем жила пенсионерка. Когда она умерла, ее дочь уехала, а хату решила продать. Но сумма — 150 тысяч гривен — была для нас неподъемной. Тем не менее мы решили стучаться во все двери. Обратились к жителям села. И, знаете, несмотря на то, что в основном у нас живут пенсионеры, отнюдь не богатые люди, помогли абсолютно все. Не было хаты, в которой остались бы равнодушны к беде. Мне не приходилось даже просить. Как только по селу распространилась новость, что у семьи Проценко сгорел дом, люди сами стали приходить и приносить деньги. Кто-то принес сто гривен, кто-то — тысячу и даже больше. Галину и ее родных в селе любят и уважают. Галина — честная и трудолюбивая женщина, сама всегда помогала другим. И семья ее такая же. Каждый примерял эту ситуацию на себя. Что значит большой семье зимой остаться без крыши над головой и без копейки денег? Я со своей стороны обращался к районным властям, к местным депутатам. А еще нам очень помогло участие журналистов.

Владимир Маснуха имеет в виду сюжет ТСН, который вышел в эфир на следующий день после пожара. Так о беде в семье Проценко узнали миллионы украинцев. И тут же бросились помогать. Журналист ТСН Валентина Доброта признается, что и сама не ожидала такого отклика.

— Председатель сельсовета очень хотел помочь семье, но не знал, где найти деньги на покупку дома, — рассказывает «ФАКТАМ» Валентина Доброта. — Причиной пожара, вероятнее всего, стало короткое замыкание. Когда приехала наша съемочная группа, семья была растеряна и напугана. Но больше всего меня потрясла реакция четырехлетнего ребенка. Славик заламывал руки и плакал: «Наш дом сгорел, нам больше негде жить!» Было видно, что он не просто повторяет за взрослыми. Ребенок все понимал и был в отчаянии. Сбережений у семьи не осталось, а государственные выплаты в таких случаях не предусмотрены. Ситуация действительно казалась безвыходной.

Сразу после того, как сюжет об этом происшествии вышел в эфир, в редакцию ТСН и на нашу страницу в «Фейсбуке» стали приходить сообщения с просьбой дать реквизиты для помощи семье. Помочь погорельцам захотели сотни людей! На карточку Галины Проценко стали поступать деньги. Люди со всей Украины присылали мне квитанции: кто сколько отправил денег. Позвонив Галине, я сообщила, что поступило уже около 28 тысяч гривен.

— Это действительно было что-то невероятное! — вспоминает Галина. — Вдруг посыпались sms-сообщения о банковских переводах. Из разных городов, от незнакомых людей. Я даже подумала, что это какая-то ошибка, что в банке произошел сбой. Ведь большинство этих людей меня не знают! И почему-то присылают нам деньги. Помню, сидела с телефоном в руках и плакала. Я все еще не верила, что у нас будет дом. Мне казалось, что собрать 150 тысяч гривен невозможно.

— Мы все так думали, — признается Владимир Маснуха. — Но благодаря жителям нашего села удалось собрать еще 30 тысяч гривен. Подключились и соседние села, и райцентры. А потом стали приезжать люди из других регионов. Они сразу шли в сельсовет: «Не имеет значения, кто мы и откуда. Мы просто хотим помочь этой семье». И оставляли деньги. Многие привозили немалые суммы. Спасибо и районным властям, и депутатам, которые оказали помощь. Родственники Галины из Ривненской области тоже привезли деньги. Собирали действительно всем миром. Но я даже подумать не мог, что 150 тысяч гривен соберут за четыре дня.

— Уже на третий день мы подсчитали деньги и сами не поверили, — продолжает Галина. — Я несколько раз просила родных пересчитать — мне все казалось, что это какая-то ошибка, что так не бывает. Но теперь точно знаю: чудеса случаются. В тот же день я перезвонила хозяйке дома, который нашел для нас председатель сельсовета, и сказала, что мы готовы отдать ей деньги.

— В новом доме не пришлось делать ремонт?

— Нет. Он в хорошем состоянии, есть вода, газ, электричество, — продолжает Галина. — Как говорится, заходи и живи. Когда только поехали смотреть дом, Славик пришел в неописуемый восторг. Стал бегать из одной комнаты в другую, залез на кровать и заявил, что никуда отсюда не уйдет. Так там и остался. В новом доме четыре комнаты. Мебели было немного, но нас это уже не беспокоило — как-нибудь разместились бы. Я тогда еще не знала, что сюрпризы на этом не закончились.



* В новом доме семьи Проценко четыре комнаты, там есть вода, газ, электричество. Как говорится, заходи и живи

Мебель в новом доме семьи Проценко появилась за следующие несколько дней. Как и все необходимые в быту вещи: постельное белье, кухонный инвентарь, одежда.

— Добрые люди, которые помогли нам купить дом, решили помочь его и обустроить, — Галина не может сдержать слез. — Они привозили полотенца, одеяла и подушки, сервизы, кастрюли… Даже диван для Славика. Стоило мне подумать о том, что нам что-то нужно, как это тут же кто-то присылал или привозил. Как будто угадывали мои мысли. Главный редактор «ФАКТОВ» подарил нашей семье хороший пылесос — как раз то, что нужно для нового дома. А сколько всего передали для новорожденного! В сюжете ведь сказали, что невестка на девятом месяце беременности. Поэтому люди подарили нам и коляску, и детскую одежду, и игрушки.



* Славик с удовольствием разглядывает игрушки, которые передали ему незнакомые люди

— Когда мы еще раз приехали в Охиньки, семью Проценко было не узнать, — вспоминает Валентина Доброта. — Славик буквально сиял от счастья. Носился из одной комнаты в другую, показывал мне игрушки, которые ему подарили. Галина тоже изменилась. Когда мы приезжали первый раз, она все время плакала. Осунулась, почернела. А тут мы наконец увидели ее улыбку.

Как только семья вселилась в новый дом, произошло еще одно радостное событие: Марина родила сына. Несмотря на стресс, который накануне пережила его мама, малыш родился здоровым.

— Имя ребенку придумал Славик, — рассказывает Галина. — Сказал, что братика нужно назвать Вадимчиком. Так и сделали. Когда забрали Марину с Вадимчиком из роддома, в новом доме к радости Славика уже стояла новогодняя елка. Позже мы устроили что-то вроде новоселья, пригласили односельчан. Напишите, пожалуйста, что я очень всем благодарна. Такого трогательного Рождества у нас еще не было. Благодаря добрым людям мы поверили в чудеса.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об удивительном по доброте и благородству поступке 85-летнего пенсионера, который подарил свою двухкомнатную квартиру в Лимане Одесской области девушке-сироте.

Фото ТСН



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