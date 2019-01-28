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Макгрегор купил катер за 4 миллиона долларов (видео)
Бывший чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор (25 боев, 21 победа, 18 из них — нокаутом) решил побаловать себя дорогой игрушкой.
На своей странице в Instagram известный боец, чье состояние авторитетный журнал Forbes на конец 2018 года оценивал в 130 миллионов долларов, разместил видео, где листает буклет. Подписчики Конора могут рассмотреть на нем роскошную яхту Prestige 750, стоимость которой оценивается в 3 миллиона фунтов стерлингов (чуть меньше 4 миллионов долларов).
На титульной странице буклета размещена фраза «Достижение мечты вдохновляет меня», которая принадлежит Конору, а на последней уже цитата кумира ирландского бойца Мохаммеда Али — «Тот, кто недостаточно смел, чтобы рискнуть, ничего не достигнет в жизни». При этом имя легендарного боксера написано с ошибкой — не Muhammad, а Mohammad. С таким именем в истории спорта были лишь три игрока в крикет из Пакистана…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нурмагомедов откровенно высказался о бое с Макгрегором.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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