Политика

В России рассказали, почему Путин не пойдет на новое обострение на Донбассе

Кремль вряд ли решится на новое обострение на Донбассе, учитывая приближающиеся выборы в Украине. Эскалацией конфликта Россия боится подыграть невыгодному для себя кандидату. Об этом заявил в интервью «ФАКТАМ» известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин.

«Эскалация конфликта на Донбассе — это гарантированная победа Порошенко», — убежден политический обозреватель.

По мнению Галкина, российская верхушка с 2014 года постоянно освещала в телеэфире бои на Донбассе и критиковала украинскую власть в лице Порошенко. Таким образом Кремль сумел консолидировать население РФ и отвлечь граждан от внутрироссийских проблем.

«Когда уровень жизни рухнул в два раза, люди не вышли на улицы, не стали что-то требовать от власти, потому что по телевизору день и ночь показывали картинки боев на Донбассе. При этом там говорили, что вот украинская власть уничтожает русскоязычных граждан и сейчас надо поддержать руководство страны, а не протестовать против него. Ведь у нас зарплата упала в два раза, а там людей убивают и давят танками. Это, конечно же, поспособствовало стабилизации политической ситуации в России», — объяснил политолог.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой согласился, что с учетом близости украинских выборов Кремль не решится на активные боевые действия на Донбассе, поскольку реакция общества может быть непредсказуемой и нужный России кандидат лишится симпатиков.

Каких кандидатов поддерживает Кремль в Украине и к чему приведет захватническая политика России, читайте в интервью Дмитрия Галкина «ФАКТАМ» «Беларусь будет обходиться России еще дороже, чем Крым».

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