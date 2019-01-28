- 18:52 Порошенко подписал закон о переходе общин в ПЦУ
- 18:47 Вице-чемпион мира не поможет «Динамо» до конца сезона
- 18:44 Заблудившегося в лесу трехлетнего мальчика в течение двух дней согревал и защищал дикий медведь
- 18:40 В Запорожье разоблачили и жестоко наказали педофила
- 18:35 "Картина маслом": в Мариуполе испортили праздник криминальным авторитетам
- 18:18 В Киеве вспыхнул масштабный пожар на радиозаводе
- 17:59 Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры: в полиции сделали важное заявление
- 17:53 ЧП в Кривом Роге: тысячи людей посреди зимы остались без отопления
- 17:49 Еще одна Кончита Вурст: на «Евровидении» Францию представит эпатажный певец-андрогин
- 17:31 Подстрелили случайно: в истории с нападением на полицейского в Харькове появилась неожиданная версия
В России рассказали, почему Путин не пойдет на новое обострение на Донбассе
Кремль вряд ли решится на новое обострение на Донбассе, учитывая приближающиеся выборы в Украине. Эскалацией конфликта Россия боится подыграть невыгодному для себя кандидату. Об этом заявил в интервью «ФАКТАМ» известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин.
«Эскалация конфликта на Донбассе — это гарантированная победа Порошенко», — убежден политический обозреватель.
По мнению Галкина, российская верхушка с 2014 года постоянно освещала в телеэфире бои на Донбассе и критиковала украинскую власть в лице Порошенко. Таким образом Кремль сумел консолидировать население РФ и отвлечь граждан от внутрироссийских проблем.
«Когда уровень жизни рухнул в два раза, люди не вышли на улицы, не стали что-то требовать от власти, потому что по телевизору день и ночь показывали картинки боев на Донбассе. При этом там говорили, что вот украинская власть уничтожает русскоязычных граждан и сейчас надо поддержать руководство страны, а не протестовать против него. Ведь у нас зарплата упала в два раза, а там людей убивают и давят танками. Это, конечно же, поспособствовало стабилизации политической ситуации в России», — объяснил политолог.
Напомним, ранее бывший депутат Госдумы РФ Константин Боровой согласился, что с учетом близости украинских выборов Кремль не решится на активные боевые действия на Донбассе, поскольку реакция общества может быть непредсказуемой и нужный России кандидат лишится симпатиков.
Каких кандидатов поддерживает Кремль в Украине и к чему приведет захватническая политика России, читайте в интервью Дмитрия Галкина «ФАКТАМ» «Беларусь будет обходиться России еще дороже, чем Крым».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм