В Украине из-за ДТП перекрыли международную трассу: карта объезда

Происшествия

В понедельник, 28 января, международную трассу «Мукачево — Ужгород» перекрыли из-за масштабного ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Авария произошла в районе села Глубокое. Через населенный пункт уже организован объезд.

«Внимание❗️ На отрезке трассы „Киев-Чоп“ организован объезд через село Глубокое. В результате ДТП на трассе М-06, движение на отрезке дороги, где произошло автопроисшествие, временно перекрыто. При этом, организован объезд через село Глубокое. Схему объезда вы можете видеть на карте ниже», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за снега и гололеда в Украине возросло количество аварий. Водителей призывали быть осторожными, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, не превышать скорости и пользоваться ремнями безопасности. Водителям фур было рекомендовано по возможности отложить поездку на время непогоды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что потепление в Украину придет с 29 января, ночные морозы ослабнут, а днем температура перейдет в плюсовой диапазон. Однако уже с 5 февраля в Украину снова вернутся морозы. Возможны даже морозы до минус 25 градусов, которые будут сопровождаться сильным снегом.

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