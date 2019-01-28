Непобедимый американский боец пригрозил Хабибу Нурмагомедову

Спорт

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Бен Аскрен, имеющий 18 побед в профессиональной карьере, заявил, что готов драться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (27 побед).

«Есть только два парня — это я и Хабиб. Мы делаем абсолютно одно и тоже и невероятно хороши в борьбе. Фанатам наверняка будет интересно посмотреть, кто из нас более высококлассный борец. Но наш поединок может пройти в полусреднем весе, поскольку ниже я опуститься не смогу», — отметил 34-летний американец, который становился чемпионом в крупнейшей ММА-организации в Азии ONE Championship, в комментарии официальному сайту UFC.

Впрочем, Нурмагомедов довольно пренебрежительно воспринял слова Аскрена. «Бен никогда не дрался в UFC. Ему нужно показать себя здесь, и тогда мы сможем говорить о его уровне. Пока же это все пустая болтовня», — приводит слова россиянина издание bjpenn.com.

Американец довольно оперативно отреагировал на высказывания Хабиба. «Только что услышал заявление Нурмагомедова обо мне. Он оценит свой уровень, когда пять раундов не сможет встать со спины, а я буду сидеть на нем, словно старший брат. Я готов подраться с ним за чемпионский титул в весовой категории до 74,8 килограммов в октябре-ноябре этого года», — написал Бен на своей странице в Twitter.

Отмечу, что в 2005 году Аскрен завоевал золотую медаль Панамериканского чемпионата по борьбе. В декабре 2013 года подписал с ONE Championship контракт с шесть боев, став в августе 2014-го чемпионом в полусреднем весе, а в октябре 2018-го стал частью обмена между ONE Championship и UFC, подписав уже соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

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