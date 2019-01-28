Происшествия

Появились фото и видео масштабного ДТП, парализовавшего движение на трассе Киев — Чоп

В понедельник, 28 января, международную трассу Киев— Чоп в районе Мукачево перекрыли из-за масштабного ДТП. Авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла на отрезке Мукачево-Ужгород возле села Глубокое около 11 часов утра.

Через населенный пункт уже организован объезд.

По информации главка полиции Закарпатской области, на зимней трассе столкнулось 5 автомобилей — 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.

В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. У одного из пострадавших перелом.

На месте работает полиция, которая определяет схему ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о 80 ДТП, которые из-за гололеда произошли в Одессе на прошлых выходных.

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