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Появились фото и видео масштабного ДТП, парализовавшего движение на трассе Киев — Чоп
В понедельник, 28 января, международную трассу Киев— Чоп в районе Мукачево перекрыли из-за масштабного ДТП. Авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла на отрезке Мукачево-Ужгород возле села Глубокое около 11 часов утра.
Через населенный пункт уже организован объезд.
По информации главка полиции Закарпатской области, на зимней трассе столкнулось 5 автомобилей — 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.
В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. У одного из пострадавших перелом.
На месте работает полиция, которая определяет схему ДТП.
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