27.61 / 27.86 31.37 / 31.81
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на радиозаводе (фото, видео)

18:18 28 января 2019   139
Пожар на заводе
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошел масштабный пожар на территории радиозавода (улица Бориспольская, 9). Пожару присвоили ранг повышенной сложности, сообщает Информатор.

Вызов на горячую линию спасателей поступил в 16:06. Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что огонь распространился на площади около 200 кв.м. Кроме того, по всему помещению наблюдалось сильное задымление.

В 17:35 огонь локализовали и приступили к ликвидации. На тот момент площадь возгорания сократилась до 150 кв.м.

Ликвидировать пожар удалось в 17:53. На месте работали 10 единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава, сообщили в Управлении ГСЧС в Киеве.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве горел популярный ресторан на Подоле.

Фото Информатор и Управления ГСЧС в Киеве

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Киев
-6

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины