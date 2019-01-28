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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на радиозаводе (фото, видео)
В Киеве произошел масштабный пожар на территории радиозавода (улица Бориспольская, 9). Пожару присвоили ранг повышенной сложности, сообщает Информатор.
Вызов на горячую линию спасателей поступил в 16:06. Прибыв на место инцидента, пожарные установили, что огонь распространился на площади около 200 кв.м. Кроме того, по всему помещению наблюдалось сильное задымление.
В 17:35 огонь локализовали и приступили к ликвидации. На тот момент площадь возгорания сократилась до 150 кв.м.
Ликвидировать пожар удалось в 17:53. На месте работали 10 единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава, сообщили в Управлении ГСЧС в Киеве.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве горел популярный ресторан на Подоле.
Фото Информатор и Управления ГСЧС в Киеве
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