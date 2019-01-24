В Киеве горит ресторан, под угрозой соседние здания (фото, видео)

Происшествия

В Киеве на Подоле загорелся ресторан «Тике». Пламя бушует на крыше. Есть угроза распространения огня на соседние здания. О пострадавших пока не сообщается. Посетители и персонал из ресторана эвакуированы.

Как уточнили спасатели, прибывшие на улицу Сагайдачного, 31, возгорание случилось на втором этаже здания. Сейчас в огне около ста квадратных метров. Тушат огонь около 50 спасателей и 15 единиц техники. Вода подается в том числе и на расположенные рядом рядом постройки.

Чтобы избежать взрыва, из здания ресторана были оперативно вынесены шесть газовых баллонов.

По информации «Киев оперативный», в здании загорелась проводка. Работники ресторана пытались потушить огонь самостоятельно, но потерпели неудачу.

Напомним, 19 января в Киеве случился пожар в частном доме. Из огня была спасена семилетняя девочка. 16 января горело здание в районе Европейской площади.

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