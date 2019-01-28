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Спорт

Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины

22:02 28 января 2019   460
Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинские теннисистки Элина Свитолина (7-я позиция в мировом женском рейтинге) и Даяна Ястремская (47-я) не примут участие в составе сборной Украины в матчах Кубка Федерации, которые пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура.

Ранее было оговорено, что и Свитолина, и Ястремская сыграют за нашу команду в поединках первой группы Евро-Африканской зоны, в которой нашими соперницами будут теннисистки из Эстонии, Швеции и Болгарии. Правда, затем глава агентства TOP Five Management и по совместительству агент обеих теннисисток Стефан Гуров выдвинул новые финансовые условия к Федерации тенниса Украины, в связи с чем было принято решение отказаться от услуг Элины и Даяны в ближайших поединках на Кубке Федерации.

«Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации. Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команду своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — говорится в официальном заявлении на сайте Федерации тенниса Украины.

Сама Свитолина так объяснила свое решение не приезжать в расположение сборной Украины. «С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока приступить к тренировкам, и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации самое малое, что бы я хотела, это подвести нашу команду на корте», — написала теннисистка на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции в мировом женском рейтинге.

Фото btu.org.ua

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