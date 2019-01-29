Происшествия

Обрушение коллектора в Бердянске: без воды остаются 120 тысяч человек

В Бердянске произошло обрушение коллектора, без воды остались 120 тысяч горожан. В связи с ЧП в нижней и верхней части Бердянска не работают школы и детские сады, сообщает сайт города Запорожья.

Авария с обрушением на магистральном канализационном коллекторе, который транспортирует до 80% стоков всего города, произошла еще в воскресенье, 27 января. Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, «Лисках», центральной части, в микрорайонах «Слободка», «Колония», «Курорт», «Коса».

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода Д = 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Сложности состоят в том, что через коллектор проходят стоки со всей приморской части Бердянска, а труба лопнула на 5-метровой глубине — и сразу в четырех местах, информирует ТСН.

В городе организован подвоз технической воды. К этому привлекли спасателей, морских пехотинцев, пограничников и Национальную гвардию.

Напомним, тысячи жителей Кривого Рога 28 января остались без отопления в связи с порывом теплотрассы.

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