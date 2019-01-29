- 8:33 Трудности перевода: зловещая записка пациенту от медсестры о предстоящей операции повеселила сеть
- 8:30 В Украине ограничат оборот токсичных полиэтиленовых пакетов: что об этом известно
- 8:04 Юрий Богатырев обожал мясо, но из-за роли вдруг стал вегетарианцем, — продюсер
- 7:58 Индекс восприятия коррупции: Украина поднялась сразу на 10 позиций
- 7:34 Новые тренды в тортах: съедобный фарфор
- 7:25 Обрушение коллектора в Бердянске: без воды остаются 120 тысяч человек
- 6:50 Где киевляне смогут с 29 января до 1 февраля бесплатно обследоваться
- 6:19 Отличный чих: у женщины из носа выпало кольцо, потерянное 12 лет назад
- 5:47 «Звезда смерти» Нибиру попала на видео с МКС, — росСМИ
- 5:19 Украинцам урежут пенсии: стало известно, кто пострадает
Обрушение коллектора в Бердянске: без воды остаются 120 тысяч человек
В Бердянске произошло обрушение коллектора, без воды остались 120 тысяч горожан. В связи с ЧП в нижней и верхней части Бердянска не работают школы и детские сады, сообщает сайт города Запорожья.
Авария с обрушением на магистральном канализационном коллекторе, который транспортирует до 80% стоков всего города, произошла еще в воскресенье, 27 января. Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, «Лисках», центральной части, в микрорайонах «Слободка», «Колония», «Курорт», «Коса».
Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода Д = 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Сложности состоят в том, что через коллектор проходят стоки со всей приморской части Бердянска, а труба лопнула на 5-метровой глубине — и сразу в четырех местах, информирует ТСН.
В городе организован подвоз технической воды. К этому привлекли спасателей, морских пехотинцев, пограничников и Национальную гвардию.
Напомним, тысячи жителей Кривого Рога 28 января остались без отопления в связи с порывом теплотрассы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм