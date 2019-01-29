На трассе Одесса — Киев произошло страшное смертельное ДТП: первые фото с места событий

Происшествия

Ночью во вторник, 29 января, на 58 км трассы Одесса — Киев в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. ЧП произошло в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница. Ранее сообщалось о серьезном ДТП под Одессой, где маршрутка с пассажирами влетела в фуру.

Как сообщают в полиции Киевской области, по предварительным данным, сначала водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля «ДАФ», после чего произошло столкновение еще с одним грузовиком — Mercedes, которым управлял гражданин другого государства.

В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир получил травму головы. Водитель Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.

Еще об одном ДТП под Одессой сообщает «Одесса.нет». Сообщается о столкновении трех машин — рейсовой маршрутки «Первомайск — Одесса» и двух фур. Одесская трасса перекрыта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 января из-за ДТП была перекрыта международная трасса Киев— Чоп в районе Мукачево, где столкнулись пять автомобилей. Семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, у одного из пострадавших — перелом.

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