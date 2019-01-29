- 11:22 Сурово отчитавшая любителей порнографии Памела Андерсон вышла в свет с мега-декольте
- 11:18 Весь урок в противогазе: в России разгорелся скандал из-за методов воспитания школьников
- 11:08 Анна Седокова ответила обидчикам, назвавшим ее жирной
- 11:03 В сети высмеяли новые правила провоза багажа в лоукостерах
- 11:02 Курс биткойна начал падать: почему закрываются криптовалютные биржи
- 10:45 Полиция подсчитала проституток в Украине: названы самые "развратные" области
- 10:43 Сильнейший за 80 лет торнадо на Кубе: разрушена часть Гаваны, есть жертвы
- 10:40 На трассе Одесса — Киев произошло страшное смертельное ДТП: первые фото с места событий
- 10:32 Что подарить на День святого Валентина: советы знаменитостей
- 10:23 В самом знаменитом храме Стамбула будет звучать украинский язык
На трассе Одесса — Киев произошло страшное смертельное ДТП: первые фото с места событий
Ночью во вторник, 29 января, на 58 км трассы Одесса — Киев в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. ЧП произошло в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница. Ранее сообщалось о серьезном ДТП под Одессой, где маршрутка с пассажирами влетела в фуру.
Как сообщают в полиции Киевской области, по предварительным данным, сначала водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля «ДАФ», после чего произошло столкновение еще с одним грузовиком — Mercedes, которым управлял гражданин другого государства.
В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир получил травму головы. Водитель Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.
Еще об одном ДТП под Одессой сообщает «Одесса.нет». Сообщается о столкновении трех машин — рейсовой маршрутки «Первомайск — Одесса» и двух фур. Одесская трасса перекрыта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 января из-за ДТП была перекрыта международная трасса Киев— Чоп в районе Мукачево, где столкнулись пять автомобилей. Семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, у одного из пострадавших — перелом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм