Происшествия

В Ровно на рынке взорвался газ, есть пострадавшие (фото)

В Ровно произошел взрыв на рынке по улице Здолбуновской. По информации пресс-офицера полиции области Марии Юстицкой, сообщение на «горячую линию» полиции поступило 29 января около 10:30. Медики «скорой помощи» сообщили, что возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. При взрыве пострадали два человека, работавшие в киоске по продаже шаурмы, сообщает UA: Рівне в Facebook.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что взрыв произошел в результате разгерметизации трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы.

На месте инцидента

Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств возникновения утечки газа.

Напомним, 22 декабря произошел взрыв газового баллона в палатке на рождественской ярмарке во Львове. Тогда в ожоговый центр 8-й больницы с тяжелыми ожогами забрали четырех работников палатки, где произошел взрыв. Двух пострадавших, 23-летнюю девушку и 50-летнего мужчину забрали в реанимацию. В начале января 2019 года он скончался.

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