Происшествия

Во Львове умер один из пострадавших при взрыве на рождественской ярмарке

Во вторник, 1 января, в реанимационном отделении 8-й городской клинической больницы Львова умер один из пострадавших при взрыве на рождественской ярмарке 22 декабря.

50-летний мужчина с тяжелыми ожогами постоянно находился в реанимационном отделении. Стадию ожогового шока медикам удалось преодолеть. У мужчины было 50% обширных и глубоких ожогов, пошла сильная интоксикация.

По словам врачей, у потерпевшего со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность.

Как сообщили в пресс-службе львовского горсовета, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Известно, что мужчина был 1968 года рождения, гражданин Армении.

Напомним, взрыв газового баллона в палатке на рождественской ярмарке произошел в субботу, 22 декабря . Тогда в ожоговый центр 8-й больницы с тяжелыми ожогами забрали четырех работников палатки, где произошел взрыв. Двух пострадавших, 23-летнюю девушку и 50-летнего мужчину забрали в реанимацию. Девушку впоследствии перевели в обычную палату.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова открыто уголовное производство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter