Болезнь победила: стало известно о смерти ветерана АТО

Происшествия

Во вторник, 29 января, в Черновицком военном госпитале умер боец из Буковины Александр Шовк. Об этом Facebook сообщила волонтер Галина Абрамюк.

«Сердце билось до последнего момента. Болезнь победила», — написала она.

По словам Абрамюк, 39-летний Александр Шовк был родом из села Берегомет. Служил в 40-й бригаде, демобилизован. Награжден знаком отличия президента Украины «За участие в АТО» и знаком «Участник АТО».

У него была первая группа инвалидности. Лечился Шовк в военном госпитале в Черновцах. Для тяжелобольного АТОшника волонтеры срочно собирали средства на дорогостоящие препараты, так как у семьи не было денег.

Но воспользоваться помощью не удалось — Шовк умер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерте в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащего отдельной 10-й горно-штурмовой бригады прапорщика Тихонова Юрия Владимировича, 1971 года рождения. А под Киевом в результате ДТП погиб 33-летний украинский военный, служивший в 72 ОМБР, — Александр Лищук.

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