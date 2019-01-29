- 20:59 В Украине забили тревогу из-за критического состояния здоровья молодого узника Кремля
- 20:47 Нурмагомедов и Макгрегор получили длительные дисквалификации за драку
- 20:21 В Одессе парочка ушлых воров похитила из ночного клуба 30 шуб
- 20:16 Дыра в крыше, выбиты окна: боевики «ЛНР» обстреляли дома мирных жителей
- 20:07 Стране не нужны никакие новые курсы, как хотел бы Путин, — Луценко
- 19:49 Мать британских принцесс в полупрозрачном платье потусовалась с Памелой Андерсон и накричала на журналистов
- 19:45 В Подмосковье ученики 1 класса по приказу учителя били одноклассника
- 19:42 Тельцу стоит проявить инициативу, а Раку — признаться в любви самому себе: гороскоп на февраль
- 19:40 Лев решил подшутить над спящей львицей — и сильно об этом пожалел
- 19:33 Основной инстинкт Оли Поляковой: певица повторила знаменитую позу Шэрон Стоун
Порошенко может сказать «нет» Путину, а не «хи-хи», — Ирина Геращенко
29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко поддержала выдвижение Петра Порошенко на второй срок.
«Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину „нет“, а не „хи-хи“. Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать „нет“. И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве», — сказала Геращенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что результаты опроса, проведенного в Украине с 10 по 17 января 2019 года, показали, что среди потенциальных кандидатов на пост президента страны лидируют Юлия Тимошенко (17,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур. При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Петра Порошенко и приостановлении роста рейтинга Юлии Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм