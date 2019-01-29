Порошенко может сказать «нет» Путину, а не «хи-хи», — Ирина Геращенко

Политика

29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко поддержала выдвижение Петра Порошенко на второй срок.



«Поддержите 31 марта того, кто сможет сказать Путину „нет“, а не „хи-хи“. Я и некоторые члены команды видели, как Петр Алексеевич умеет сказать „нет“. И Путин иногда даже это слышит. Но мы очень надеемся, что он услышит требование украинского народа отдать Крым и Донбасс. Потому что мы жаждем мира, но не путем капитуляции, а победы. Победа превыше всего. И она может быть только в единстве», — сказала Геращенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что результаты опроса, проведенного в Украине с 10 по 17 января 2019 года, показали, что среди потенциальных кандидатов на пост президента страны лидируют Юлия Тимошенко (17,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур. При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Петра Порошенко и приостановлении роста рейтинга Юлии Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.

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