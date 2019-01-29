Директор разведки США рассказал, как Россия попытается повлиять на выборы президента Украины

Политика

Кремль может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять выборы президента Украины. Об этом заявил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс.

«Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине», — подчеркнул Коутс на слушаниях в Комитете Сената по делам разведки, сообщает «Зеркало недели».

По его словам, «Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество». Он отметил, что Россия уже построила отношения с такими «репрессивными режимами», как Куба, Иран, КНДР, Сирия и Венесуэла.

«А отношения Москвы с Пекином стали ближе, чем они были в течение десятилетий», — отметил Коутс.

Как писали «ФАКТЫ», на подрывную деятельность в Украине спецслужбам Российской Федерации выделили дополнительно 350 миллионов долларов. Цель — смена нынешнего руководства страны с последующим возвращением Украины под российский контроль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter