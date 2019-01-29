Происшествия

В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина: первые детали ЧП

Во вторник, 29 января, в центре Киева произошло ЧП — из окна старейшего христианского храма — Софийского собора — выпал мужчина.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел по адресу Владимирская, 24 около полудня.

По информации полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.

Пока неизвестно, это был несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. Причины ЧП и личность пострадавшего устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед Новым годом патрульные полицейские Львова спасли мужчину, который пытался выброситься из окна многоэтажного дома. А перед этим полиции Одессы удалось предотвратить падение мужчины с 11-этажа жилого дома.

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