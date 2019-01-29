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В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина: первые детали ЧП
Во вторник, 29 января, в центре Киева произошло ЧП — из окна старейшего христианского храма — Софийского собора — выпал мужчина.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел по адресу Владимирская, 24 около полудня.
По информации полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.
Пока неизвестно, это был несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. Причины ЧП и личность пострадавшего устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед Новым годом патрульные полицейские Львова спасли мужчину, который пытался выброситься из окна многоэтажного дома. А перед этим полиции Одессы удалось предотвратить падение мужчины с 11-этажа жилого дома.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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