Дыра в крыше, выбиты окна: боевики «ЛНР» обстреляли дома мирных жителей (фото)

Происшествия

Террористы «ЛНР» 25 января обстреляли населенный пункт Лобачево Новоайдарского района Луганской области. Об этом написал в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«25 января 2019 около 23:00 с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, в нарушение норм международного гуманитарного права, осуществили прицельный обстрел населенного пункта Лобачево Новоайдарского района Луганской области», — написал он.

По его словам, на место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

В ходе осмотра места происшествия правоохранителями установлено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод населенного пункта, здание магазина и жилые дома. Установлено, что обстрел велся снарядами калибром 82 мм и подствольным гранатометом со стороны временно оккупированного Славяносербского района Луганской области.

«Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будут переданы в Международный уголовный суд», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», тогда же 25 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными. Террористы нарушили перемирие на луганском направлении в районе Катериновки. В результате один боец погиб, четверо были ранены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter