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Происшествия

Посреди улицы в Днепре расстреляли внедорожник (фото, видео)

7:20 30 января 2019   1760
Стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре в ночь на 30 января расстреляли автомобиль. Происшествие случилось на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

Было установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля «Toyоta Land Cruiser». Люди не пострадали. В результате взрыва было повреждено колесо указанного транспортного средства.

Также правоохранители выяснили, что незадолго до взрыва неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля «Toyоta».

Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Киеве произошло покушение на бизнесмена. Выйдя из офиса, мужчина сел в свою Toyota Sequoia и стал заводить машину, когда неизвестный выстрелил в него через стекло. Несмотря на пробитые щеку, язык и нижнюю челюсть, бизнесмен смог уехать с места происшествия.

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